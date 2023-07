Diogo Dalot e a luta pela pela Premier League: "Acho que temos condições para dar um pouco mais"

Fotografia: Getty Images via AFP

Diogo Dalot, jogador do Manchester United

Internacional português do Manchester United falou sobre os objetivos dos red devils

O Manchester United não tem vivido momentos muito felizes na Premier League, que já conquista desde 2012/13. Com vista a conquistar o título, os red devils têm contratado várias estrelas nos últimos anos, como Bruno Fernandes e até mesmo Cristiano Ronaldo, que regressou ao clube para uma segunda passagem não tão bem sucedida como seria de esperar. No entanto, os troféus continuam a escapar. Diogo Dalot, internacional português do clube inglês, acredita que a equipa pode dar mais e aponta à luta pelo título na prova.

"Ainda não alcançámos o sucesso que este clube ambiciona e merece, mas disputar duas finais, vencer um troféu e estar nos primeiros lugares a competir pela Premier League é o nosso objetivo. Sabemos que é difícil, temos muitas equipas contra as quais competir, mas somos o Manchester United, então temos de olhar para isso não como uma motivação, mas como uma responsabilidade para cumprir os objetivos deste clube", começou por dizer à ESPN.

"Dá-nos ânimo e energia olhar para o que fizemos na última época, com o objetivo de construir ainda mais e de elevar a fasquia. Acho que temos todas as condições para dar um pouco mais e ser ainda melhores do que no ano passado", concluiu sobre o tema.