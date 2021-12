Diogo Dalot blindado por Ralf Rangnick​​​​​​​

O Milan, clube pelo qual Dalot atuou por empréstimo do United em 2020/2021, era um dos emblemas colocados no lote de potenciais interessados

Titular no lado direito da defesa desde a chegada de Ralf Rangnick ao Manchester United, Diogo Dalot convenceu o novo treinador e tem a sua continuidade assegurada no plantel dos red devils para o que resta da presente temporada.

Segundo o que O JOGO apurou, o técnico alemão quer manter a aposta no internacional português em detrimendo de Wan-Bissaka, que tinha o estatuto de titular com Ole Gunnar Solskjaer, e travou a saída do camisola 20 no mercado de janeiro.

Responsável pela sua contratação ao FC Porto por parte do United, em 2018, José Mourinho estava interessado em contar com o defesa na Roma para a segunda metade da temporada, mas parece condenado a virar-se para outros alvos para reforçar o setor recuado dos giallorossi.