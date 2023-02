Dínamo Kiev empresta extremo ao RB Bragantino de Caixinha

Vitinho, avançado de 23 anos, emprestado pelo Dínamo Kiev

O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha garantiu mais um reforço para a nova temporada, desta feita por empréstimo do Dínamo Kiev: Vitinho, avançado de 23 anos que até há pouco tempo esteve cedido ao Athletico Paranaense, clube onde se formou.

"Um clube muito bem estruturado, muito maior do que as pessoas de fora imaginam. Dá dez a zero a muitas equipas do Brasil. Isso sem falar na marca Red Bull que é gigante no mundo inteiro. O Red Bull Bragantino é uma equipa muito grande e tem que entrar em todos os campeonatos para lutar por títulos. Espero ajudar da melhor forma possível", afirmou Vitinho aos meios do clube.

Trata-se do sexto reforço para o técnico luso Pedro Caixinha preparar a nova temporada.

