Diego Simeone: "Vocês acham que ponho o João Félix para perder?"

Por entre alguns recados ao internacional português, o treinador do Atlético de Madrid deu a entender que voltará a sentá-lo no banco, na partida de hoje frente ao Bilbau, onde estará em jogo o terceiro lugar.

Está para durar o turbilhão criado pelas ondas de choque do "apagão" de João Félix no Atlético de Madrid. Na sequência das imagens de frustração do internacional português por não ter sido utilizado no nulo frente ao Brugge, Diego Simeone voltou a dedicar grande parte da sua conferência de Imprensa ao tema e deixou o duelo deste sábado com o Atlético de Bilbau, onde estará em jogo o terceiro lugar de La Liga, para segundo plano.

Garantindo que continua a ter uma boa relação com o avançado, o treinador do Atlético de Madrid explicou que a ausência deste do onze se deve, exclusivamente, a uma questão de rendimento.

Diego Simeone negou má relação com o luso e garantiu que este voltará a ser opção quando treinar bem

"Vou ser muito claro com vocês tal como fui com o João. Eu quero ganhar com ele, com o Correa, com o Griezmann, com o Matheus Cunha ou com o Morata. No ano em que fomos campeões esteve fantástico até lesionar-se e depois o Correa entrou muito bem na equipa. Nas duas épocas seguintes teve excelentes períodos, mas teve algumas lesões foi perdendo rendimento. Quando volte a estar bem nos treinos, quando trabalhar e recuperar o golo, algo que precisamos, voltará a jogar. Enquanto eu estiver aqui as escolhas serão feitas com base no rendimento. Quando o João esteve bem, jogou", afirmou o argentino, negando que esteja a "castigar" o português: "Vocês acham mesmo que ponho o João para perder? Nenhum treinador faz isso. E a realidade em campo é que há um treinador que escolhe os melhores jogadores com base no que vê", disse.

"Enquanto eu aqui estiver, as escolhas serão feitas pelo rendimento. Quando o João esteve bem, jogou"

"É normal que tenha feito gesto de silêncio, porque estava num jogo com Carrasco e De Paul para ver quem marcava. Mas agora tem todos os holofotes em cima dele e não pode fazer nada, porque vocês vão sempre analisar isso com base na polémica", disse ainda sobre o vídeo do treino de quinta-feira e que foi visto como um gesto de protesto do internacional português.

"Ele é um miúdo fantástico que se dá bem com todos os companheiros. Só estamos a falar de rendimento e nada mais", finalizou.