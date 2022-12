Diego Simeone sobre João Félix: "Ninguém é imprescindível"

Treinador do Atlético de Madrid recusou abordar uma eventual saída do avançado em janeiro e elogiou as suas exibições ao serviço de Portugal no Mundial'2022.

Diego Simone, treinador do Atlético de Madrid, realizou uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arenteiro, da quarta divisão espanhola, que está marcado para quinta-feira (20h00) e será relativo aos 32 avos de final da Taça do Rei de Espanha.

Na conversa com os jornalistas, um nome recorrentemente mencionado foi o de João Félix, que tem sido apontado a outras paragens desde que o respetivo CEO admitiu, ainda durante o Mundial'2022, que a intenção do avançado português passa por sair do clube num futuro próximo.

Sobre o assunto, Simeone recusou entrar em detalhes, elogiando apenas as exibições de Félix ao serviço da Seleção Nacional. No entanto, garantiu que não existem jogadores "imprescindíveis" para a equipa.

"Eu gosto do Atlético e quero que ganhe. Esse é o meu único foco. Depois o que tiver de acontecer, acontecerá. Ninguém é imprescindível e as coisas terão de ser como são. João é importantíssimo e teve um bom Mundial, com participação em golos. Oxalá possamos ter o João do Mundial e que ele tenha a serenidade e a alegria para mostrar o que fez no Mundial, que foi muito bom", referiu o técnico colchonero.