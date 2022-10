Diego Simeone explica entrada de Witsel em vez de João Félix

Treinador do Atlético de Madrid deixou o internacional português no banco, no empate (0-0) com o Club Brugge.

O Atlético de Madrid empatou na receção ao Club Brugge (0-0), na quarta-feira, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual João Félix não saiu do banco. A reação do jogador português quando percebeu que não ia entrar tornou-se viral e, após o encontro, o treinador, Diego Simeone, explicou o que esteve na base da decisão de colocar Axel Witsel para os minutos finais da partida.

"Estou a falar de futebol. Entendi que tinha de terminar [o jogo] com o [Matheus] Cunha na esquerda e via que eles ainda estavam a sair com força, porque a ansiedade nos fazia querer atacar. Entendi que o Griezmann estava a começar a perder a sua energia no meio-campo e para atacar estava muito bem, mas não para defender. Axel [Witsel] entrou para equilibrar o jogo, para não o perder e não ficar fora da Liga dos Campeões. Com base nessa escolha [não ficar fora da luta pelo apuramento para os oitavos], tomei essa decisão", afirmou "El Cholo".

"[a passagem aos oitavos de final] Complicou-se e estamos num lugar em que a única coisa boa é que temos uma hipótese: ganhar os dois jogos. Temos de ganhar, isso é a única coisa boa", concluiu.

O Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar do grupo B, com quatro pontos, a seis do líder Club Brugge (10), a dois do segundo classificado FC Porto (6) e com mais um do que o último, Bayer Leverkusen (3).