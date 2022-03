Diego Simeone descarta frustração de Félix: "Não acho que tenha saído chateado"

Declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, após a vitória na visita ao Rayo Vallecano (0-1), na 29ª jornada da LaLiga

Diego Simeone reagiu com satisfação à conquista dos três pontos por parte do Atlético, analisando as duas abordagens distintas que os colchoneros adotaram em cada parte.

"No primeiro tempo mostrámos situações de controlo, de fazer o jogo que queríamos, dominar a segunda bola, jogar no meio campo deles, aproveitar as perdas de bola e as situações como a que Griezmann teve. No intervalo falámos sobre ter um pouco mais de calma do meio-campo para a frente para gerar mais contundência. Apreciei o grande golo de Koke e foi o que vocês viram, um jogo difícil, o Rayo compete sempre assim até o final", começou por dizer.

João Félix foi determinante para o triunfo do Atlético de Madrid, assistindo o golo solitário de Koke, aos 49 minutos, mas não mostrou grande alegria ao ser substituído por Luis Suárez, aos 64. Simeone desvalorizou a frustração do português, enaltecendo o trabalho que fez em campo.

"Não acho que tenha saído chateado. Vinha de um esforço importante e o Correa e o Suárez estavam à espera", referiu Diego Simeone.