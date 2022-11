Diego Simeone contra saída de João Félix do Atlético de Madrid

Declarações de Diego Simeone, treinador colchonero, em conferência de imprensa de antevisão ao Almazan-Atlético de Madrid, partida relativa à segunda eliminatória da Taça do Rei de Espanha e que está marcada para sábado, às 21h00.

Taça do Rei de Espanha: "A Taça está de volta e continuamos com o objetivo de ir mais além do que nas vezes em que não fizemos o que queríamos. Esperamos um bom jogo amanhã e depois virá um descanso que chega em boa hora".

Gestão dos jogadores que não vão ao Mundial: "É difícil claramente, porque é uma situação emocional. Os que não vão participar [no Mundial] têm de continuar a lutar, a vida tem coisas boas e negativas. Têm que ser fortes e continuar a mostrar o que têm".

Rumores colocam João Félix na rota do PSG: "João é um dos nossos avançados com mais golo e leva três até ao momento. Ele tem golo e oxalá que possa continuar connosco e render ao nível que já mostrou tantas vezes. Espero que continue a mostrar isso, que tem golo e que precisamos dele".

Pausa para o Mundial: "Olhando para a tabela classificativa, todos estamos muito perto. Os que lutam pelas posições de cima estão perto dos de baixo e do meio. Estamos a lidar com uma situação nova, entre o Real Madrid e o 17.º não há assim tanta diferença [23 pontos]. Esta pausa chega numa boa altura para todos".