Diego Moreira trocou Benfica pelo Chelsea: "Quando me contactaram, foi como um sonho"

Fotografia: Getty Images via AFP

Extremo internacional sub-21 deixou os encarnados a custo zero, mudando-se para Stamford Bridge.

Diego Moreira, jovem extremo de 20 anos, deixou o Benfica a custo zero neste verão, reforçando o Chelsea, tendo seguido com a equipa londrina para um estágio de pré-época nos Estados Unidos.

Esta terça-feira, o internacional português sub-21 participou numa sessão de perguntas e respostas organizada por uma fundação dos blues em Filadélfia, onde explicou como têm sido os seus primeiros dias desde a mudança para Stamford Bridge.

"Ele [Mauricio Pochettino] é um treinador muito bom, fala com todos, ajuda-nos imenso e dá-nos muitos conselhos. Ele é importante para os jogadores jovens e deixa-nos todos muito confortáveis. Tem sido fixe. Sinto-me confortável e a equipa tem-me ajudado. Somos um grupo muito bom, como uma família. [A adaptação] Tem sido fácil, temos vencido jogos e estou muito feliz", garantiu, em declarações reproduzidas pelo portal Football London.

Diego Moreira também aproveitou para justificar a mudança para o Chelsea: "Eu estava no Benfica no ano passado, eles contactaram-me há uns tempos e venderam-me o projeto que tinham para mim. Eu juntei-me porque o Chelsea é um dos maiores clubes em Inglaterra e no mundo. Eu fiquei feliz quando o Chelsea contactou-me. É um sentimento que não consigo explicar, porque sou jovem e foi como um sonho. Eu e a minha família ficámos mesmo muito felizes".

Quanto às lendas dos blues que admira, Moreira mencionou várias inspirações. "Didier Drogba, Hazard, Frank Lampard, John Terry, Willian e Matic foram todos grandes jogadores. Mas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho e Zlatan Ibrahimovic também [me inspiraram]. São todos lendas", enumerou.

"O meu plano é trabalhar no duro, ganhar o meu lugar na equipa e jogar. Eu só preciso de trabalhar e mostrar que estou pronto para ajudar a equipa. Claro, tenho de agarrar a minha oportunidade e dar o meu melhor em todos os jogos e minutos que jogue", finalizou.