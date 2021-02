"Diego Costa? Lançamos engodo ao mar e há sempre um peixe que pode vir e pegar"

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras

Abel Ferreira foi questionado sobre a possibilidade de Diego Costa reforçar o Palmeiras.

Diego Costa, livre no mercado depois de ter rescindido contrato com o Atlético de Madrid, foi recentemente dado quase como certo no Palmeiras de Abel Ferreira pela Sky Sports.

No entanto, o treinador português, em conferência de Imprensa após o regresso aos triunfos no Brasileirão [3-0 frente ao Fortaleza], negou essa possibilidade quando questionado sobreo tema.

"Posso garantir que não há negociação nenhuma com esse jogador [Diego Costa]. Nenhuma!", começou por afirmar, mostrando-se depois incomodado com alguns rumores do mercado de transferências.

"Eu já percebi que qualquer jogador que se fala no mercado é para o Palmeiras. Queria deixar uma coisa clara: nós não contratamos jogadores para o Abel nem o Abel dispensa jogadores. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Hoje o Abel é treinador e amanhã pode não ser. O Abel está na estrutura do futebol com o (Anderson) Barros, o presidente e o recrutamento, que nos ajudam a encontrar jogadores, mas a contratação não é para o Abel, é para o Palmeiras. Mas os nomes que vêm da Europa sempre são ligados ao Palmeiras", continuou, antes de concluir:

"Já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção. Muitas vezes os próprios agentes dos jogadores colocam o Palmeiras no radar, porque isso é como um engodo. Lançamos engodo no mar e há sempre um peixe que pode vir e pegar. Temos que deixar claro que o planeamento para a próxima temporada já foi feito em conjunto e entregue à direção."