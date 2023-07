"Di Meco? Terei um gosto especial por provar o contrário e calar a boca a essas pessoas"

ENTREVISTA, PARTE II - Ataque de Di Meco serviu para o avançado explicar que se transcende quando lhe ditam impossíveis; Antigo dianteiro do Braga habituou-se a conviver com algum desdém da sua capacidade para triunfar na alta roda e garante que está onde está pelo prazer de jogar, mas também por desarmar certas opiniões.

Prova de estofo e blindagem, Vitinha não se verga a quem o procurou diminuir. Dá-lhe até motivação.

Estava no Europeu de sub-21 quando um antigo internacional francês, que jogou no Marselha, Di Meco, foi muito duro consigo. Teve conhecimento? E como reage à desconfiança de alguns?

-Acabei por ver, embora não procure encontrar essas coisas, e os meus empresários tentem também filtrar essas notícias. Mas nada disso me deita abaixo, apenas me desafia. É um querer extra que ganho para provar a essas pessoas que não acreditam em mim, ou que dizem que não tenho potencial para o Marselha. No final, terei um gosto especial por provar o contrário e calar a boca a essas pessoas. Estou concentrado, acima de tudo, em agradecer ao clube o investimento e mostrar a toda a gente que valeu a pena e que não existem dúvidas sobre a razão dos 32 milhões. Recordo que este tipo de situação já me acontecera em Portugal.