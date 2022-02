Dez meses depois, Pedro Neto integrado no treino do Wolverhampton

Pedro Neto, extremo português do Wolverhampton

Pedro Neto sofreu uma lesão na rótula do joelho esquerdo em 9 de abril do ano passado, no decorrer da partida entre o Wolverhampton e o Fulham, para a Liga inglesa, e foi operado poucos dias depois

Pedro Neto treinou integrado com a equipa principal do Wolverhampton, 10 meses depois de ter sido operado a uma grave lesão no joelho esquerdo, assinalou hoje o emblema inglês treinado pelo compatriota Bruno Lage.

Em 06 janeiro, o extremo luso, de 21 anos, havia retomado os treinos no relvado, mas hoje já se juntou aos companheiros, tendo trabalhado com e sem bola, apesar dos adesivos aplicados no joelho, conforme é possível visualizar no vídeo publicado pelos "wolves" na rede social Twitter.

Além de ter desfalcado os "wolves" durante este período, Neto, que está a cumprir a terceira época ao serviço da equipa inglesa, ficou igualmente impedido de dar o contributo à seleção portuguesa no Euro2020, numa altura em que vinha sendo chamado com regularidade pelo selecionador Fernando Santos.

O Wolverhampton, que ocupa o oitavo lugar da Premier League, conta no plantel com mais nove jogadores portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Chiquinho, Francisco Trincão e Fábio Silva.