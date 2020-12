Atitude do português ao serviço do Manchester United volta a deixar a imprensa britânica encantada.

O Manchester United passou com distinção o "exame" do último fim de semana, ao receber e golear o rival Leeds United por 6-2, com o português Bruno Fernandes a reclamar, novamente, plano de grande destaque.

O médio de 26 anos apontou dois golos e fez uma assistência e voltou a ser amplamente elogiado pela imprensa britânica. Agora, dias depois do rescaldo da partida, surgiu um pormenor do ex-capitão do Sporting que rapidamente se tornou viral e está a merecer elogios da exigente crítica inglesa.

Num vídeo publicado pelo Manchester United, é possível ver Bruno Fernandes a interromper os festejos de um dos seus golos para dirigir alguns conselhos a Daniel James, jovem extremo dos "red devils", no relvado. Uma atitude que, segundo o Mirror, faz do internacional luso "um exemplo de liderança" no balneário do United.

O portal SportBible vai mais longe e anota: "Merece uma vénia". A verdade é que o conselho parece ter dado frutos, uma vez que James acabaria por faturar no triunfo gordo do United.

Veja as imagens do momento a partir dos 4:38 minutos: