"Desde sempre dizia que queria jogar por Portugal, nunca apoiámos a seleção francesa"

Declarações de Raphael Guerreiro, internacional português e reforço do Bayern, aos meios de comunicação do clube bávaro

Opção pela seleção portuguesa: "Vivia em Paris. Em casa, falávamos francês a toda a hora e é por isso que falo muito bem francês. Mas desde sempre, quando era mais novo, dizia que queria jogar por Portugal se tivesse a oportunidade, porque quero fazer tudo pelo meu pai. E em casa também apoiávamos sempre Portugal, nunca apoiámos a seleção francesa. Foi uma escolha normal para mim. Desde o início que pensei em jogar por Portugal."

Reencontro com Thomas Tuchel [trabalharam juntos no Borussia Dortmund na temporada 2016/17]: "Lembro-me de vários momentos com ele. Foi apenas um ano, mas ganhámos a Taça [da Alemanha] juntos e foi a primeira vez em que trabalhei num clube grande [tinha chegado proveniente dos franceses do Lorient]. Quando ele me ligou diretamente, pensei em voltar a trabalhar com ele de novo."

Experiência a jogar no meio-campo, com Thomas Tuchel: "Fiquei surpreendido na primeira vez em que ele me pôs no meio-campo, porque nunca tinha jogado lá. Já tinha jogado na esquerda, mas nunca pelo meio. Mas fiz um bom jogo na primeira vez e ele depois manteve-me no meio. Por causa dele, aprendi muito sobre essa posição e agora, quando jogo a defesa-esquerdo, sei como os médios se movimentam. O meu estilo de futebol é a pensar na posse e movimento e acho que é por causa dele."