Desafiado a eleger top-5 da Premier League, De Bruyne pôs um português: "Esteve realmente bem"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

José Sá foi a preferência do médio internacional belga

Dono da baliza do Wolverhampton em época de estreia, José Sá viu o seu trabalho reconhecido por Kevin De Bruyne, craque do Manchester City, ao elegê-lo para ocupar o lugar mais recuado no seu cinco ideal baseado na Premier League 2021/22.

"Neste ano, eu diria o José Sá. Ele esteve realmente bem [pelo Wolves]", afirmou o internacional belga, durante uma entrevista à "Copa90", no qual foi desafio a nomear cinco jogadores que considerou terem sido os melhores na última liga inglesa.

Além do português e de si mesmo, De Bruyne escolheu o defesa Virgil van Dijk (Liverpool), o médio N'Golo Kanté (Chelsea) e o avançado Harry Kane (Tottenham).

José Sá, contratado no verão para substituir o compatriota Rui Patrício, foi uma das principais referências do Wolves, ao ser titular em 37 de 38 jogos na Premier League, dos quais 11 terminou com a baliza intacta, e contribuir para o quinto melhor registo defensivo em 20 equipas que disputaram a competição - 43 golos sofridos.