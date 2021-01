Derrota, um erro incrível e reuniões: dizem que Paulo Fonseca está tremido na Roma

Imprensa italiana assegura que o treinador vive momento delicado.

Paulo Fonseca vive um momento delicado na Roma. De acordo informações da imprensa italiana, o português tem o cargo de treinador em risco, isto depois de três jogos sem ganhar.

A eliminação da Taça de Itália em casa, frente ao Spezia (2-4) motivou uma reunião após o encontro, juntando o presidente, Dan Friedkin, o filho Ryan (vice-presidente) e o diretor-geral, o português Tiago Pinto, que assumiu funções recentemente, após deixar o Benfica. A situação terá sido analisada em mais um encontro na manhã desta quarta-feira.

Recorde-se que além da derrota, o encontro com o Spezia ficou marcado por um erro insólito: a Roma fez mais uma substituição do que o permitido no regulamento. No campeonato, ocupa o quarto posto, com 34 pontos em 18 jogos. Está a nove do líder Milan.

O próximo jogo da Roma é, curiosamente, frente ao Spezia, agora para o campeonato, e não há, por enquanto, qualquer informação que indique que Paulo Fonseca não esteja no banco.