Derlei: "Selecionador do Brasil? Abel pode ser um dos candidatos, como o Jorge Jesus"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Declarações do brasileiro Derlei, jogador que em Portugal passou por Leiria, FC Porto, Sporting e Benfica, no World Scouting Congress, que decorre esta quinta-feira no Porto

Treinador português no Brasil: "Não vejo nenhum país no mundo que tenha evoluído tanto a nível de treinadores como o futebol português. Os treinadores portugueses estão espalhados por todo o mundo e o Brasil não é exceção. E a forma como entraram, com qualidade e exigência, é totalmente diferente. O brasileiro tem uma forma mais tranquila de trabalhar, o futebol é mais pausado lá e os portugueses chegaram com velocidade, dinâmica, consistência, querer mais a bola... Isso fez a diferença."

Treinador português na seleção do Brasil: "Os treinadores brasileiros percebem o quanto o futebol português evoluiu e começam a sentir que a forma de trabalhar tem feito a diferença. Se alguém pode chegar à seleção do Brasil? Há treinadores brasileiros que podem suceder ao Tite quando ele sair, mas há muitos treinadores estrangeiros que foram ventilados anteriormente. Agora, acredito que haja uma hipótese grande de ver isso acontecer. Agora, se será português, espanhol ou de outra nacionalidade é difícil de dizer."

Abel e Jorge Jesus: "Sabemos que os portugueses estão em alta no Brasil e pode acontecer que um assuma a seleção. Haverá, realmente, essa oportunidade quando o Tite sair, salvo erro após o Mundial. Não é novidade, já aconteceu noutros países e, se calhar, chegou a hora de também acontecer no Brasil. Abel Ferreira? Tem feito um trabalho incrível no Brasil. Pode ser ele ou outro qualquer, porque a nível de qualidade, os treinadores que já ganharam títulos importantes serão candidatos. Nesse sentido, o Abel pode ser um dos candidatos, como o próprio Jorge Jesus. O que eu vejo é que chegou a hora de o futebol brasileiro ter um selecionador estrangeiro."