Depois do Milan, Renato Sanches surge no radar de mais um clube italiano

Renato Sanches alinha no Lille

O internacional português deverá deixar o Lille no fim desta época e a Juventus aparece como um dos clubes interessados na sua aquisição

A Juventus, que ocupa o quarto lugar da tabela classificativa na Serie A, quer contar com Renato Sanches na próxima temporada, avança o "Tuttosport".

Depois de ter sido associado ao Milan na janela de transferências de janeiro, o médio de 24 anos, formado no Benfica, surge agora como uma hipótese para o meio-campo dos "bianconeri", ao lado de nomes como Nicolò Zaniolo, da Roma, Paul Pogba (que passou pelo emblema de Turim entre 2012 e 2016), do Manchester United, e Sergej Milinković-Savić, da Lázio.

Vencedor do Golden Boy em 2016, galardão atribuído ao melhor jogador jovem do mundo, Renato Sanches relançou a sua carreira no Lille, depois de passagens menos exuberantes pelo Bayern Munique e Swansea, e o seu rendimento não tem passado despercebido aos grandes tubarões europeus.

Foi campeão francês pelos "les dogues" na última época e, na presente temporada, já contabiliza um golo e cinco assistências em 24 jogos, sendo uma peça fundamental no esquema do técnico Jocelyn Gourvennec. Atualmente, o Lille está no sétimo posto da Ligue 1.