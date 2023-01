Depois do Liverpool, Matheus Nunes é associado a outro grande da Premier League

Em Inglaterra dizem que Matheus Nunes está a ser seguido pelo Chelsea. No mercado de verão, o Liverpool também esteve interessado no médio português que rumou ao Wolverhampton.

O jornal inglês The Telegraph diz que Matheus Nunes está numa lista de possíveis alvos do Chelsea para o meio-campo, mas apenas para a próxima temporada. O médio português, de 24 anos, estará a ser seguido pelos blues, a par de Declan Rice (do West Ham), Moisés Caicedo (do Brighton) e Amadou Onana (do Everton).

O médio Jorginho deverá deixar o clube londrino no final da temporada.

Recorde-se que também o Liverpool foi associado ao ex-Sporting no verão. O jogador acabou por rumar ao Wolverhampton, deixando os leões a troco de 45 milhões de euros.

Voltando ao Chelsea, o médio do Benfica Enzo Fernández é outro dos nomes que agrada ao Chelsea, recorde-se.