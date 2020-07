Depois do castigo, Domingos Quina voltou a treinar e pode defrontar o Chelsea

Domingos Quinta, médio português do Watford, participou numa festa com mais de 20 pessoas e foi penalizado pelo clube. Falhou o último jogo, mas já voltou aos treinos e é opção para o Chelsea.

O português Domingos Quina voltou do castigo aplicado pelo Watford e já pode ser opção frente ao Chelsea. O médio, recorde-se, foi afastado do jogo com o Southampton por ter participado numa festa particular que juntou mais de 20 pessoas, quando as regras impostas pelo governo britânico para combater a pandemia apenas permitem seis e com distanciamento social.

Na mesma festa estavam Andre Gray, jogador responsável pela organização do evento, e Nathaniel Chalobah. Os três atletas foram, entretanto, despenalizados, informou o emblema inglês.

"Foi uma decisão do clube, não da Premier League. Uma decisão que se prendeu com a saúde e a segurança dos nossos jogadores e de todos os outros envolvidos. Eles pediram desculpa, voltaram a treinar connosco e estão prontos parair a jogo. Sabem que cometeram um erro e querem retificar o que fizeram", disse Craig Shakespeare, treinador adjunto do Watford.

O Watford defronta o Chelsea no sábado, em Stamford Bridge.