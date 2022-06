Depois do Benfica B, António Oliveira volta a treinar no Brasileirão

António Oliveira vai treinar o Cuiabá. De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português viaja nos próximos dias rumo ao Brasil para assinar um contrato válido até final da época

António Oliveira vai tornar-se o quinto treinador português da presente edição do Brasileirão, juntando-se Abel Ferreira, Paulo Sousa, Vítor Pereira e Luís Castro.

De acordo com o que O JOGO apurou, o ex-comandante da equipa B do Benfica vai atravessar nos próximos dias o Oceano Atlântico para assinar um contrato válido com o Cuiabá até ao final do ano.

Esta será a terceira experiência de António Oliveira no futebol brasileiro, onde desempenhou as funções de adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos e o cargo de treinador principal do Athletico Paranaense.