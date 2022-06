Médio português assinou pelo PSS Sleman, da Indonésia.

Após uma temporada ao serviço do Penafiel, o médio Zé Valente rescindiu contrato com os durienses e foi agora anunciado como reforço do PSS Sleman, clube da ilha de Java, na Indonésia.

Em 2021/22, o filho do treinador Fernando Valente fez 34 jogos, em que efetuou três assistências.

Formado no Paredes, e com passagens por Paços de Ferreira, Aves, Vizela, Doxa (Chipre) e Estoril, Valente, de 28 anos, deixa Portugal pela segunda vez.