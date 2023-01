Depois de eliminar Ronaldo, Nuno Espírito Santo conquista Supertaça da Arábia Saudita

Este é o primeiro título de Nuno Espírito Santo na Arábia Saudita, depois do treinador ter chegado ao clube em julho

O Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, ao vencer na final o Al-Fayha, por 2-0, em jogo disputado em Riade.

A equipa, que nas meias-finais tinha eliminado o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3-1, teve este domimgo caminho aberto na final ao jogar com mais um, por expulsão de Al Safari no Al-Fayha, ainda na primeira parte, aos 24 minutos.

O Al-Ittihad já vencia por 1-0 desde os três minutos, com golo de Hamdallah, ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 45+3, por Al Boud, mas chegou ao 2-0, novamente por Hamdallah, pouco depois do reatamento, aos 48.

Este é o primeiro título de Nuno Espírito Santo na Arábia Saudita, depois do treinador ter chegado ao clube em julho, assinando um contrato válido por duas épocas, até 2024.

No campeonato, a equipa segue, após 15 jornadas, em quarto lugar, com os mesmos 31 pontos do Al-Shabab, terceiro, a um do Al-Hilal, segundo, e a dois do Al Nassr, primeiro.