Depois de deixar a Colômbia, Carlos Queiroz já tem proposta em mãos

Treinador português é desejado pelo Al-Rayyan, do Catar.

Carlos Queiroz deixou recentemente o comando técnico da seleção da Colômbia e, apenas alguns dias após ficar desempregado, recebeu uma proposta para rumar ao Al-Rayyan, do Catar.

O experiente treinador português é o nome desejado pelo emblema do Médio Oriente, que conta com o ex-FC Porto Yacine Brahimi no plantel e ocupa atualmente o quinto lugar do campeonato catari.

É possível que Queiroz aceite o convite do Al-Rayyan, naquele que poderá ser o regresso do técnico de 67 anos à Ásia, onde já orientou as seleções dos Emirados Árabes Unidos e do Irão, além do Nagoya Grampus, do Japão.

De recordar ainda que o Al-Rayyan esteve interessado em Abel Ferreira, treinador luso que se encontra ao leme do Palmeiras.