Diogo Jota, avançado português do Liverpool

Bruno Fernandes elevou (e muito) a fasquia na primeira ronda da Premier League 2021/22, ao apontar um hat-trick na vitória do United sobre o Leeds, por 5-1, mas Diogo Jota manteve a toada certeira dos portugueses este sábado ao abrir o marcador no Norwich-Liverpool. Veja o golo no vídeo abaixo.