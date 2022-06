Depois da saída do Gil Vicente, Ricardo Soares é oficializado no Al-Ahly

Ricardo Soares, novo treinador do Al-Ahly

Assinou um contrato válido por dois anos

Ricardo Soares, após ter saído esta semana do Gil Vicente, foi esta quinta-feira oficializado como o novo treinador do Ah-Ahly, atual terceiro classificado da Liga do Egito.

O treinador português, que levou o Gil Vicente a uma inédita presença nas competições europeias (Conference League), foi apresentado com a seguinte frase: "Bem-vindo ao clube africano do século".



Recorde-se que o felgueirense foi seduzido por um contrato de 3 milhões de euros, bem acima dos 500 mil euros anuais que ele e a sua equipa técnica, composta por Maurício Vaz, Raul Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães, auferiam em Barcelos.



Para o lugar de Soares, o Gil Vicente contratou Ivo Vieira, ex-técnico do Famalicão.

Esta é a primeira aventura no estrangeiro de Ricardo Soares que, na carreira, passou pelos bancos de Vizela, Chaves, Desportivo das Aves, Académica, Covilhã, Moreirense e Gil Vicente, entre outros.