Depois da saída de Ronaldo, outro português na mira: Rafael Leão interessa ao Manchester United

De acordo com a ​​​​​​​ESPN, o extremo do AC Milan integra uma lista de potenciais reforços.

O Manchester United já se começou a movimentar em busca de uma alternativa a Cristiano Ronaldo, que, recentemente, rescindiu, por mútuo acordo, com os red devils.

O treinador neerlandês Erik ten Hag entregou aos responsáveis do clube uma lista com potenciais substitutos e, segundo a ESPN, Rafael Leão, extremo de 23 anos do AC Milan, que está a representar a Seleção Nacional no Mundial do Catar, é um dos nomes.

O atacante, natural de Almada, que soma um golo em 12 internacionalizações A (tento esse que surgiu, precisamente, na jornada inaugural do Campeonato do Mundo, frente ao Gana) encontra-se em processo de renovação com os rossoneri, tendo já sido associado ao interesse de outros "tubarões" do futebol inglês, como o Chelsea e o Manchester City.