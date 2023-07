Depois da nega de Marco Silva, clube saudita vira-se para outro português

Fotografia: Twitter Federação de Futebol do Egito

Rui Vitória, selecionador do Egito, pode regressar à Arábia, liderando o projeto do Al Ahli. Foi campeão com o Al Nassr, em 2019

Rui Vitória pode estar a caminho de regressar à Arábia Saudita. O atual selecionador do Egito é a alternativa do Al Ahli a Marco Silva, que recusou a proposta.

De acordo com a informação do portal Okaz Sports, Vitória já terá chegado a um acordo com o Al Ahli, que se prepara para pagar uma indemnização à Federação do Egito.

Recorde-se que Rui Vitória já foi campeão pelo Al Nassr, em 2019, depois de vários anos no Benfica. O técnico de 53 anos é selecionador do Egito desde o último verão.

O Al Ahli está de regresso ao principal campeonato saudita e já contratou o guarda-redes Édouard Mendy ao Chelsea e o avançado Roberto Firmino, que terminou contrato com o Liverpool, estando perto de assegurar também Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin, extremos do Manchester City e Newcastle, respetivamente.