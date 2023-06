Dentro e fora dos relvados: Rafael Leão é artista MTV Push de julho

Internacional português é rapper e assina como "Way 45". Álbum de estreia está a caminho

Rafael Leão está também a dar carta fora dos relvados. O internacional português foi o artista MTV Push do mês de julho.

Assinando como "Way 45" e tendo o rap como estilo musical, Leão prepara-se para lançar o álbum de estreia, "My life in each verse" ("A minha vida em cada estrofe").

