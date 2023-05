Definido o prazo para o anúncio da renovação de Rafael Leão no Milan

O emblema rossoneri quer anunciar a renovação de contrato do internacional português antes da receção ao rival Inter, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Após ter sido noticiado há dias que Rafael Leão e o Milan chegaram a acordo para a renovação de contrato do internacional português, o jornal italiano "Gazzetta Dello Sport" revela esta quarta-feira o prazo definido pelo emblema rossoneri para anunciar a extensão do vínculo.

Com a referida fonte a avançar que o avançado de 23 anos concordou em renovar até 2028, com um salário limpo de sete milhões de euros, a que acrescem vários bónus de rendimento, o clube pretende oficializar a operação antes da receção ao rival Inter, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Esse jogo terá lugar daqui a exatamente uma semana, sendo que no negócio, falta apenas limar a aresta Sporting.

Recorde-se que o Lille já se terá disponibilizado a pagar ao emblema leonino uma indemnização de 22 milhões de euros, consequência da rescisão unilateral do contrato, em 2018, depois da invasão à Academia. No entanto, o Sporting avançou com um recurso à FIFA, pois entende ter direito a receber 45 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do jogador na altura.

Eleito o melhor jogador da Serie A na época passada, em que se sagrou campeão italiano, Leão continua a ser uma figura de destaque em San Siro, onde atravessa a quarta temporada. Em 2022/23, soma 13 golos e 11 assistências em 42 partidas disputadas pelo Milan.