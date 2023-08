Deco pode ser aliado de João Félix: o que se diz em Espanha

Novo diretor desportivo dos catalães será um admirador das qualidades do internacional português

A comunicação social espanhola continua a ter o assunto João Félix como um dos mais importantes do mercado. O português, associado ao Barcelona há já algumas semanas, poderá ter em Deco um aliado importante.

Segundo o AS, o novo diretor desportivo dos catalães, como Laporta, é um admirador das qualidades do internacional português que parece mesmo não ter qualquer espaço no Atlético de Madrid.

Recorde-se que o próprio João Félix já disse publicamente que o seu sonho era representar o clube blaugrana.

"Eu adoraria jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria juntar-me ao Barça. Foi sempre o meu sonho desde que era criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade para mim", afirmou, em declarações a Fabrizio Romano, no passado mês de julho.