Deco, antigo internacional português, junta-se à direção desportiva do Barcelona

Português, apenas dedicado à observação de jogadores compatriotas desde o ano passado, vai debruçar-se sobre a planificação da equipa A culé

Regressado a Barcelona, em outubro de 2021, para exercer funções de observador nos mercados brasileiro e português, Deco vai, agora, integrar a direção desportiva do emblema catalão, liderada por Mateu Alemany, ladeado por Jordi Cruyff.

Os três vão tratar de todos os assuntos relacionados com a principal equipa do Barcelona e, em conformidade com os planos do treinador Xavi, ficarão a cargo das renovações e contratações de futebolistas, reportando ao vice Rafa Yuste.

A mudança de posição de Deco no organigrama do Barcelona deve-se ao facto do clube não ter contratado um secretário técnico, pelo que foi a solução encontrada.

Inicialmente, Deco voltou ao clube catalão para se focar exclusivamente no departamento de observação, ocupando uma vaga deixada em aberto, desde 2020, pelo olheiro do futebol sul-americano André Cury.