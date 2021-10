Deco inicia funções no departamento de observação do Barcelona

Novo papel foi revelado por Joan Laporta. Antigo internacional português vai trabalhar diretamente com Jordi Cruyff. Mercado atribuído é-lhe familiar

Treze anos após sair do Barcelona, Deco voltou a Camp Nou para, agora, exercer funções de observador. O ex-médio português e atual empresário integra o departamento de observação do clube, com foco no mercado de Portugal e do Brasil.

"Sim, ele já está a trabalhar com o Barcelona e está muito atento ao mercado português e brasileiro", revelou Joan Laporta, presidente do Barcelona, que deu conta do reforço de 'scouting' numa entrevista prestada à rádio espanhola RAC1.

O antigo internacional português (ex-FC Porto, Barcelona e Chelsea) vai trabalhar diretamente com Mateu Alemany, diretor do futebol profissional catalão, e com Jordi Cruyff, responsável pela observação internacional de jogadores.

Em maio passado, Deco havia sido associado, pela Imprensa espanhola, ao departamento de observação do Barcelona, para ocupar uma vaga deixada em aberto, desde 2020, pelo olheiro do futebol sul-americano André Cury.