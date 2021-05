Deco associado a cargo de olheiro no Barcelona

Ex-futebolista do FC Porto e do clube da Catalunha foi dado como o eventual substituto de André Cury na observação de atletas sul-americanos

Deco, antigo internacional português e atual empresário de futebolistas, está a ser apontado, por alguns meios da Imprensa espanhola, ao cargo de olheiro do Barcelona na América do Sul, função essa que se encontra desocupada desde 2020.

O clube da Catalunha decidiu, no ano passado, dispensar o então olheiro do futebol sul-americano André Cury, que desempenhava a tarefa desde 2013, em virtude da remodelação feita, à escala mundial, no departamento de observação.

O jornal desportivo 'Sport' avança, inclusive, que Deco oferecera a três candidatos às últimas eleições do Barcelona a possibilidade de contratarem, caso um deles fosse eleito, o por si representado defesa-central Edmond Tapsoba, do Bayer Leverkusen.

O diário espanhol refere que o antigo internacional português foi um dos ex-jogadores do Barcelona, a par de Rafa Márquez e de Samuel Eto'o, que declarou publicamente apoio ao agora presidente Joan Laporta durante o processo eleitoral.

Deco e o líder blaugrana têm memórias passadas em conjunto. O antigo médio, oriundo do FC Porto, mudou-se para Barcelona em 2004, altura em que o político espanhol presidia ao clube pela primeira vez, sendo um dos maiores responsáveis pela transferência.