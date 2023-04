De regresso ao campeonato, Ajax, com Conceição, voltou a escorregar

Ajax não conseguiu mais do que um empate sem golos na visita ao terreno do Go Ahead Eagles

O Ajax voltou a marcar passo na luta pelo título dos Países Baixos. De regresso ao campeonato, o campeão em título não foi além de um empate sem golos no terreno do Go Ahead Eagles.

Francisco Conceição jogou os últimos 10 minutos, mas não conseguiu evitar mais uma escorregadela de uma formação que, antes dos compromissos da seleções, tinha perdido contra o Feyenoord, em casa.

Caso o líder Feyenoord vença a sua partida, ainda este domingo, o Ajax pode ficar a oito pontos da liderança.