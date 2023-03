De Paul defende João Félix: "O Atlético de Madrid foi campeão com ele"

Médio argentino do Atlético de Madrid refuta a hipótese de que a saída de João Félix em janeiro tenha melhorado o ambiente no balneário e os resultados dentro de campo.

Em entrevista à rádio espanhol Cadena SER, Rodrigo de Paul negou que o ambiente no Atlético de Madrid esteja melhor desde a saída de João Félix. Os colchoneros têm conseguido bons resultados recentemente, mas o médio argentino não concorda que isso tenha a ver com a ida do internacional português para o Chelsea, ressalvando que a equipa madrilena foi campeã com o avançado no plantel.

"Estou totalmente em desacordo com isso. Com um pouco de senso comum, vemos que o Atlético de Madrid foi campeão da LaLiga com o João Félix. Ele esteve muito bem, aqui, e penso que, se estivesse no Atlético, a equipa também reagiria [como está a fazer agora]. O facto de João ter procurado uma saída não quer dizer que, agora, o grupo se sinta melhor. O João procurou sempre ter muitos minutos. Finalmente, tomou essa decisão em conjunto com o clube, mas era um jogador muito bom", adiantou, fazendo mais elogios.

"Acima de tudo, é uma grande pessoa, de quem o balneário gostava muito. Não me parece que o Atlético de Madrid esteja a vencer porque o João saiu ou por outra razão, nem pouco mais ou menos", completou.