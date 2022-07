De Gea e Mata trocam "tweets" com Bruno Fernandes à mistura: "Disse-me que estava triste..."

Brincadeira entre os internacionais espanhóis nas redes sociais teve origem na atribuição da camisola "8", que até então pertencera a Juan Mata, ao jogador português.

O Manchester United confirmou o fim da ligação com Juan Mata no início de junho. Com essa etapa encerrada, faltava conhecer o herdeiro da camisola "8" dos "red devils", que entretanto entregaram o dorsal ao internacional português Bruno Fernandes.

Nas redes sociais, David de Gea, guarda-redes do clube inglês, colocou o "dedo na ferida". "Nada a dizer, Juan Mata", escreveu na quinta-feira o guardião espanhol, partilhando o anúncio do novo camisola "8".

"Ele disse-me que estava triste no dia em que soube que não íamos continuar a jogar juntos... mas eu acho que ele ficou bastante feliz", respondeu, bem-disposto, o experiente médio ofensivo, no sábado.