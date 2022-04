David Luiz e os primeiros meses de Paulo Sousa no Flamengo: "Os resultados estão a aparecer"

Técnico está quase a cumprir 100 dias de liderança do Mengão e antigo central do Benfica fez questão de destacar a evolução

Apesar das críticas e de alguma fúria dos adeptos, há um par de semanas, Paulo Sousa está quase já a cumprir 100 dias como treinador do Flamengo. O técnico português voltou a vencer e David Luiz comentou a evolução da equipa.

"O tempo vem-nos dando a oportunidade de melhorar e de crescer. Os resultados estão a aparecer. Ficámos tristes por não ganhar o campeonato carioca. Analisámos o que fizemos mal e o que fizemos bem e compreendemos cada vez melhor o que temos de fazer em campo", afirmou, em declarações aos jornalistas, no final do encontro com o São Paulo, que o Flamengo venceu por 3-1.

Em 18 partidas, Paulo Sousa leva 12 vitórias, quatro empates e duas derrotas. São já quatro os pontos conquistados no Brasileirão, no final de duas jornadas.