David Luiz defende Vítor Pereira: "Estamos a construir algo coeso para o futuro"

"O plantel é o treinador e o treinador é o plantel", disse o veterano defesa, que divide com o técnico luso a pressão e os sucessos e insucessos da equipa

Com a final do Campeonato Carioca à porta, com o Flamengo a enfrentar o Fluminense, o experiente David Luiz saiu em defesa de Vítor Pereira, técnico português que tem sido muito contestado pelos resultados nos primeiros meses à frente do mengão.

"O plantel é o treinador, o treinador é o plantel. A gente não separa nada disso, e devemos ter isso em mente. Tivemos oportunidades de conquistar títulos esse ano, mas não conseguimos. Esse é o nosso intuito, a nossa vontade, o que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias, entrar em campo para treinar totalmente focados em conquistar essa taça", afirmou David Luiz.

"É um grupo qualificado. Quando se está num grande clube como o Flamengo, há sempre a pressão. Quando não se ganha, está tudo errado. Mas temos o discernimento de entender que não está tudo errado. Estamos a construir algo que espero que seja muito coeso para o presente e para o futuro. É no trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados. Com o resultado, as análises são totalmente diferentes2, concluiu o defesa de 35 anos que já passou pelo Benfica.