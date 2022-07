"Darwin foi incrível na época passada. Que tenha o mesmo impacto de Luis Díaz"

Darwin com a camisola do Liverpool

Declarações de Jota, numa entrevista divulgada pelo Liverpool.

Numa entrevista ao canal televisivo do Liverpool, no estágio da equipa dos reds, Diogo Jota abordou diversos temas sobre a época que se avizinha (terceira às ordens de Klopp), a sua condição física e a contratações de Darwin (ex-Benfica) e Fábio Carvalho (ex- Fulham).

O internacional português sofreu uma lesão num tendão no jogo da Liga das Nações frente à Suíça e esteve lesionado durante todo o período de férias. Sobre este problema físico, Diogo Jota diz ter sido "um verão diferente", mas teve "tempo para recuperar e estar a 100% na pré-época".

Sobre a contratação de Darwin, o camisola 20 dos reds diz que aquilo que o "uruguaio fez na época passada foi incrível" e espera que "possa ter o mesmo impacto de Luis Díaz", que chegou a Inglaterra em janeiro, vindo do FC Porto.

No que diz respeito aos objetivos do Liverpool para esta temporada, o ex-jogador do Wolves afirmou: "Somos o Liverpool, temos de lutar até ao fim em todas as competições nas quais estamos envolvidos. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas vamos dar o nosso melhor e tentar voltar a chegar aos momentos decisivos".