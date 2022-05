Dany Mota marca, Monza vence e está mais perto da Serie A

Fotografia: Site oficial do Monza

Redação com Lusa

Triunfo por 2-1 frente ao Pisa, jogo da primeira mão da final do play-off.

Um golo do português Dany Mota ajudou o Monza a bater o Pisa, por 2-1, no encontro da primeira mão da final do play-off de acesso à Serie A.

No Estádio Brianteo, o avançado internacional luso sub-21 abriu o ativo logo à passagem do minuto nove, servido por Patrick Ciurria, uma vantagem que viria a ser dilatada já no segundo tempo, quando o suplente Christian Gytkjaer (74) anotou o segundo dos locais.

Já em período de descontos, aos 90+3 minutos, o Pisa encurtou distâncias através de um remate certeiro de Filippo Berra.

O lateral-direito luso Pedro Pereira não constou na ficha de jogo no lado do Monza.

A segunda mão está agendada para domingo, às 19h30, no Estádio Romeo Anconetani.