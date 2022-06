Danilo sobre o PSG: "Queria mais e devíamos ter ido mais longe na Champions"

Danilo faz balanço positivo, ainda assim, da temporada 2021/22

Campeão pelo Paris Saint-Germain, Danilo considerou que teve uma boa época. "Mostrei o que posso dar à equipa, mas queria mais e devíamos ter ido mais longe na Champions, onde fomos eliminados nos oitavos de final. Há que aprender com os fracassos e gerir melhor as emoções", afirmou o médio, em jeito de balanço, aos canais do PSG.

Autor de cinco golos em 37 jogos, o internacional português admitiu que "marcar foi importante": "Todos me veem como um jogador defensivo, mas também posso marcar golos e jogar mais adiantado".

Sobre o entendimento com Messi e até Hakimi, Danilo explicou as razões do maior número de passes para ambos: "Jogo do lado direito do meio-campo e eles são os companheiros de quem estou mais próximo. Quando dás a bola ao Messi, sabes que ele vai fazer algo especial e o Hakimi é rápido. Se tiver a bola em profundidade, pode marcar, ou fazer passes decisivos".