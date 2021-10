Danilo marca na reviravolta e no regresso do PSG às vitórias

Triunfo perante o Angers por 2-1, ainda sem Messi e outros internacionais

A jornada em França começou e o grande favorito já ganhou. O PSG reagiu à derrota no terreno do Rennes e bateu, em casa, o Angers, por 2-1, com Danilo Pereira a marcar.

Os visitantes marcaram primeiro, por intermédio de Fulgini, tendo os parisienses reagido no segundo tempo. Primeiro, Danilo empatou e, a três minutos do final, Mbappé, marcou de grande penalidade e materializou a reviravolta.

Com este resultado, o PSG chegou às nove vitórias e aos 27 pontos. O único deslize aconteceu mesmo na última jornada.