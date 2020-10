Danilo estreou-se pelo PSG: "Foi pena perder"

Danilo foi titular no PSG-Manchester United, tendo cumprido todo o jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Jogou do primeiro ao último minuto, mas ainda assim não foi a estreia que Danilo desejava com a camisola do PSG, visto que os finalistas da Liga dos Campeões 2019/20 perderam em casa, diante do Manchester United, na primeira jornada da fase de grupos da Champions 2020/21.

"Foi a minha estreia pelo PSG, estou feliz por isso. Infelizmente o resultado não foi aquele que desejava", disse o ex-FC Porto, questionado pela Eleven no final do jogo no Parque dos Príncipes.

"No meio-campo jogámos com três, depois do intervalo com duplo pivot. Acho que melhorámos, mas não conseguimos marcar", afirmou, antes de falar das primeiras semanas no PSG. "É uma nova realidade, mas fui muito bem recebido", concluiu.