Danilo é opção de recurso para José Mourinho, segundo italianos

Imprensa italiana avança o nome de Danilo Pereira como possível último reforço deste mercado de inverno para a Roma, treinada por José Mourinho

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, encontra-se neste momento encarregue de dois dossiês. O primeiro prende-se com Amadou Diawara, médio de 24 anos que terá demonstrado vontade de abandonar o Olímpico de Roma e o segundo é relativo à lista de possíveis reforços para o meio-campo, na qual foi esta sexta-feira adicionado o nome do internacional português.

As características de Danilo Pereira agradam a José Mourinho que, ainda assim, preferia um jogador com mais capacidade de distribuição e organização com bola, algo que vai mais de encontro às outras duas opção da lista romana de alvos no mercado: Granit Xhaka, do Arsenal, e Boubacar Kamara, do Marselha. Apesar disso, a capacidade física de Danilo, aliado à polivalência para atuar no setor mais recuado, são dados que abonam a favor do jogador de 30 anos.

De acordo com a publicação, o PSG valoriza Danilo em pelo menos 15 milhões de euros e não prevê a saída do português sem que primeiro entre um substituto. Tanguy Ndombélé, médio de 25 anos do Tottenham, tem sido apontado ao meio campo parisiense e, caso seja anunciado em França, poderá abrir os portões de Roma a Danilo, que atuou cinco partidas na Serie A em 2011/12 com as cores do Parma.