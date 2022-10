Danilo critica árbitro do Reims-PSG: "Ficamos irritados porque queremos jogar"

Sergio Ramos viu cartão vermelho direto no Reims-PSG

Declarações de Danilo, central do PSG, após o Reims-PSG (0-0), partida relativa à décima jornada da Ligue 1 e que antecede a receção do campeão francês ao Benfica, na terça-feira (20h00), na quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Arbitragem: "Acho que o árbitro precisa lidar melhor com a situação. Não temos de estar sempre a levar cartões amarelos. Depois, isso cria situações como vimos, mas não há razão para isso. Ficamos irritados porque queremos jogar, mas assim é complicado. Sim, vimos uma equipa muito, muito agressiva. Apostou na marcação individual. Tentamos sair dessa marcação, mas depois da saída do Ramos [aos 41 minutos], ficou tudo complicado. Tentámos marcar um golo, mas há dias assim... Agora temos de trabalhar, analisar o Benfica e vamos ver".