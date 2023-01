Danilo celebra 100 jogos no PSG: "Quero continuar a escrever história"

Internacional português cumpriu número redondo contra o Rennes, num jogo que os parisienses acabaram por perder, por 1-0. Chegou ao Parque dos Príncipes no verão de 2020

Danilo Pereira, um de vários portugueses do plantel do PSG, cumpriu, neste último fim de semana, um número redondo: 100 jogos com a camisola do clube parisiense. A mensagem é clara: os registos são para continuar.

"100 jogos! É um orgulho imenso ter alcançado este marco pelo PSG. Paris tem sido uma experiência incrível ao lado dos meus companheiros, de toda a equipa e dos nossos fantásticos adeptos. Quero muito continuar a escrever história neste clube. Allez!", escreveu o médio, na sua conta de Instagram.

Leia também José Mourinho A opinião de José Mourinho sobre Mikel Arteta: voltou e viralizou Após ter vencido o Arsenal em dezembro de 2020, quando orientava o Tottenham, Mourinho deixou largos elogios na direção de Mikel Arteta, que levou o Arsenal à liderança isolada da Premier League nesta temporada.

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil