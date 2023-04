Daniel Podence reage: "Fui acusado de algo que não fiz. Eu não cuspi no jogador"

No final da partida, Brennan Johnson, jogador que está envolvido na situação, recusou acusar o português pelo sucedido

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) acusou formalmente Daniel Podence de ter cuspido em Brennan Johnson no minuto 90 da partida entre o Wolverhampton e o Nottingham Forest (1-1), no sábado, relativa à 29.ª jornada da Premier League.

O extremo português, que marcou aos 83 minutos o golo que impediu a derrota dos Wolves, motivou uma intervenção do VAR na reta final do encontro, após suspeitas de que teria cuspido na cara do avançado do Forest a meio de uma discussão. No entanto, nenhuma infração foi assinalada em campo.

Após ter sido acusado formalmente, pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA), o extremo português recorreu às redes sociais para explicar a momento do incidente. Podence foi acusado de ter cuspido em Brennan Johnson, jogador do Nottingham Forrest.

"Como fui acusado de algo que não fiz.. Vou deixar claro. Eu não cuspi no jogador do Nottingham. Estou a dizer a verdade. Nunca faria uma coisa dessas, ainda por cima a uma colega de profissão. Obrigado" escreveu.

No final da partida, Brennan Johnson, jogador que está envolvido na situação, recusou acusar o português pelo sucedido. No momento da possível infração, o VAR foi chamado a intervir, mas nada assinalou.