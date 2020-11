Daniel Neri, o português de Amarante à procura da fama no futebol brasileiro

Natural de Amarante, treinador de 41 anos foi campeão regional pela equipa do Salgueiro AC e praticamente garantiu a qualificação antecipada para a segunda fase da Série D do Brasileirão

Longe dos principais holofotes dos media, um treinador português tem vindo a acumular bons resultados no Brasil. À frente do Salgueiro AC, equipa da cidade do mesmo nome, no interior do estado de Pernambuco (Nordeste brasileiro), Daniel Neri Marinho praticamente garantiu já a qualificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, quando ainda faltam três jornadas.

Vice-líder do Grupo A3 do nacional, a equipa vem embalada pela conquista de um título inédito: pela primeira vez em 105 anos, um clube fora da capital (Salgueiro fica no do Sertão pernambucano, a 513 quilômetros da capital Recife), conseguiu ser campeã e quebrar a hegemonia das principais equipas da região.

Foi a primeira vez que um treinador europeu conquistou o campeonato de Pernambuco, estado tradicional do futebol brasileiro que atualmente tem uma equipa na Série A (o Sport Recife), além dos não menos tradicionais Náutico e Santa Cruz - este último, adversário da decisão nos penáltis. "Os campeonatos estaduais aqui no Brasil são centenários. São competições anteriores aos nacionais pela dimensão do país. Quem é europeu não entende a dinâmica, a grande rivalidade dentro dos estados", conta Daniel Neri Marinho, já plenamente adaptado ao país.

O caminho para a conquista do primeiro título da carreira não foi simples. Em Portugal, o treinador teve apenas experiências na formação do Progresso e do Dragon Force, ligado ao FC Porto. "Trabalhei por seis anos em cada um deles. O primeiro era uma equipa simples. No Dragon, eu fui treinador, coordenador e também estive na comissão de scouting observando jogadores internacionais, principalmente os brasileiros", disse.

Daniel Neri chegou no Brasil em 2013. "Sempre gostei do Brasil e recebi uma oportunidade para trabalhar e resolvi ir", revelou. Foi, então, treinar de sub-17 e sub-20 do Porto, de Caruaru (sítio de constante recrutamento do Rio Ave na década passada). Em destaque, foi contratado para o Sport Recife, onde também treinou as equipas sub-17 e, em seguida, a de sub-20. Campeão estadual nas categorias de base da equipa da capital, chegou a ser cogitado para o profissional, mas a sondagem não prosperou.

Em 2018, teve uma curta passagem pela equipa principal do Flamengo, não o famoso do Rio de Janeira em que o "mister" Jorge Jesus foi multicampeão, mas o primo menos conhecido, do interior de Pernambuco. Desiludido com a falta de estrutura para trabalhar, não ficou muito tempo. Em abril do ano seguinte, chegou ao Salgueiro, onde está até agora. Classificou a equipa para a segunda fase da Série D, mas acabou amargando a eliminação no primeiro "mata-mata".

Neste ano, o treinador soma 60,6% de aproveitamento na mesma Série D, com 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em 11 jogos. Vice-líder do Grupo A3 com 20 pontos, o Salgueiro só deixaria a qualificação escapar se perder todos os jogos restantes e os adversários conseguirem êxito máximo. Uma combinação improvável.

No próximo sábado, pode garantir a qualificação ao enfrentar o líder, o América, de Natal. No total, são 64 equipas na última divisão nacional, das quais apenas quatro conseguirão o acesso para a Série C em 2021. "É mesmo uma competição muito difícil e à medida vai avançando, vai ficando mais ainda. A próxima fase é 'mata-mata' e isso traz um grau de dificuldade elevado. Estamos confiantes, mas há um longo caminho", afirmou Neri.

Portugueses em alta no Brasil?

Além de Daniel Neri, outros dois treinadores portugueses treinam clubes nacionais atualmente. Abel Ferreira, no Palmeiras, e Ricardo Sá Pinto, no Vasco. Na esteira do sucesso obtido pelo técnico Jorge Jesus no Flamengo, vieram ainda Augusto Inácio, no Avaí, e Jesualdo Ferreira, no Santos. Ambos já foram demitidos e tiveram uma passagem curta pelo futebol brasileiro. Não em vão, o treinador amarantino faz uma análise fria da realidade dos treinadores estrangeiros no Brasil.

"Este momento em alta dos portugueses de que falam foi apenas do Jorge Jesus, no Flamengo, e o meu trabalho aqui com o título no Salgueiro. Ele foi único até agora... E eu. Os demais passaram por aqui apenas. Agora, outros que chegaram, espero que tenham boa sorte. O futebol aqui é difícil, não é igual ao português ou o europeu. O calendário é diferente, há o estadual antes da competição nacional e ligam-se umas nas outras. Quem tem capacidade de ganhar jogos e títulos vai ficando no cargo. Quem não...", detalhou o treinador.

"Quero muito voltar a Portugal"

Após o título com o Salgueiro, Daniel Neri tornou-se famoso a nível nacional. Deu entrevistas para várias emissoras nacionais, jornais, rádios. Ganhou os seus minutos de fama. Não em vão, recebeu algumas sondagens para deixar a equipa da Série D. Optou, porém, por seguir firme no trabalho que lhe tem dado projeção. "O que tive nunca foi nada concreto e que me tirasse daqui. Venho desenvolvendo um trabalho forte, sólido, consolidado, com paciência porque quando se tem maus momentos o treinador sem história é questionado. Mas conseguimos manter uma base, os jogadores ficaram após o título e queremos subir para a Série C", disse Neri.

Questionado sobre os planos para o futuro na carreira, o treinador afirmou que sonha em voltar um dia para trabalhar em uma grande equipa de Portugal. "Eu quero muito voltar, é um objetivo que tenho. Estou a trabalhar aqui, conquistei meu primeiro título profissional e vou lutar para subir mais, conseguir espaço em outras equipas das séries A ou B e tentar ligar-me ao futebol europeu, não só de Portugal. É a visão que tenho da minha carreira, sem pressa. Estou a trabalhar aqui e a pensar aqui. O que estou fazendo hoje é o que vai construir o meu futuro e apontar o que temos a projetar na carreira", finalizou.