Treinador português orienta equipa da série D do Brasil

Daniel Neri é o novo treinador do América de Natal, da série D do Brasil. Depois de ter estado apenas um mês no Sampaio Corrêa, onde conduziu o clube de São Luiz ao 35.º título estadual, ao derrotar o Moto Clube (1-0 e 3-1), na final do campeonato Maranhense de 2021 - não ficou na Série B do Brasileirão -, o técnico de 41 anos natural de Amarante foi apresentado no América de Natal - já começou a trabalhar no centro de treinos Abílio Medeiros, em Parnamirim -, que este sábado inicia a participação na Série D, onde volta a ter como objetivo lutar pelo acesso à Série C.

Depois de trabalhar em Portugal no Progesso e no Dragon Force, Daniel Neri foi para o Brasil em 2013 onde já foi campeão pernambucano em 2020 no Salgueiro AC e maranhense em 2021 no Sampaio Corrêa.

O treinador português começou por orientar o Porto de Caruru, mudando-se depois para a academia do Sport Recife (equipas de sub-19 e sub-20), onde foi campeão pernambucano na formação. Passou ainda pelo Flamengo, de Pernambuco, e pelo Salgueiro AC.